Гривня на міжбанку "поступилася" долару на 3 копійки

У вівторок, 11 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,83/25,86 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, національна валюта у першій половині дня подешевшала відносно долара США порівняно з відкриттям торгів на 3 копійки.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7100/28,7410 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4130/0,4150 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,8400 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 57 угод на суму 35,10 мільйона доларів.