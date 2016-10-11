Командування Сил спецоперацій хоче отримати у 2017 році 1,5 млрд гривень фінансування

Про це заявив командувач Сил спеціальних операцій (ССпО) Збройних сил України генерал-майор Ігор Луньов, передає кореспондент УНІАН.

За словами Луньова, Силам спеціальних операцій поки що з держбюджету нічого не виділили.

Водночас він наголосив, що інформацію щодо обсягів необхідного фінансування ССпО було подано. За словами командувача, спостерігається максимальне сприяння в створенні ССпО з боку Міністерства оборони та депутатського корпусу Верховної Ради.

Читайте такожУ Міноборони розповіли про військовий резерв України«Про цифри говорити рано. Те, що нам потрібно, ми подали», – сказав він.

Відповідаючи на уточнююче питання, Луньов сказав, що потрібно приблизно 1,5 млрд грн.

Кабінет міністрів України минулого місяця схвалив із подальшим доопрацюванням законопроект про зміни до державного бюджету на 2016 рік, які передбачають збільшення фінансування потреб оборони та безпеки на 6,6 млрд грн.

«Пропонується збільшити видатки для Міністерства оборони на покриття дефіциту в коштах на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, також збільшити витрати Нацполіції на підвищення розмірів грошових виплат, виплат для окремих підрозділів поліції, також на грошове забезпечення військових Держприкордонслужби, Головного управління розвідки Міноборони та СБУ», - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи законопроект.