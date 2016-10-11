Профіцит місцевих бюджетів з початку року склав 32 мільярди - Порошенко

Профіцит місцевих бюджетів за підсумками 9 місяців поточного року склав 32 мільярди гривень, повідомив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку.

"Профіцит місцевих бюджетів склав 32 мільярди гривень. Тільки за 9 місяців план надходжень загального фонду місцевих бюджетів без урахування трансфертів виконано майже на 100%. А до кінця року ще скільки (часу - УНІАН). Приріст надходжень у січні-вересні - 49%", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з 2014 року проводить реформу бюджетної децентралізації, передаючи на місця управлінські та фінансові повноваження. Заявлені перетворення повинні принести регіонах у цілому близько 40 мільярдів гривень додаткових доходів на рік. Разом з тим, на центральному рівні залишається можливість надання фінансової допомоги регіонам, у тому числі завдяки Фонду регіонального розвитку. У 2016 році бюджет Фонду регіонального розвитку склав 3 мільярди гривень, а проект держбюджету на 2017 рік передбачає його збільшення до 9 мільярдів гривень.

Розпорядником коштів Фонду регіонального розвитку є Кабмін. У зв'язку з цим прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав місцеву владу підвищити ефективність використання додаткових коштів, отриманих у результаті фінансової децентралізації.