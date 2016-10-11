Саудівська Аравія очікує дефіцит бюджету на рівні $87 мільярдів - ЗМІ

Саудівська Аравія за підсумками поточного року очікує дефіцит бюджету на рівні 326 мільярдів саудівських реалів (87 мільярдів доларів), або 13,5% від номінального ВВП, повідомляє Прайм з посиланням на прогноз влади країни.

"Королівство має намір зібрати кошти і зміцнити своє фінансове становище за рахунок випуску облігацій. Випуск, як очікується, перевищить 10 мільярдів доларів і відбудеться вже цього місяця", - повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваних банкірів.

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Раніше джерело в банківських колах повідомило РИА Новости, що Саудівська Аравія планує провести з 12 жовтня road show єврооблігацій, номінованих у доларах. В залежності від ринкових умов королівство може розмістити євробонди з погашенням через 5, 10 і 30 років. Організаторами серії зустрічей з інвесторами і можливого подальшого розміщення виступають Citi, HSBC, J.P. Morgan, а також Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG, NCB Capital.

Основним джерелом доходу Саудівської Аравії є продаж нафти та газу. Однак за тривалого періоду низьких цін на енергоносії влади нафтових держав намагаються знайти інші джерела доходів. Тому Саудівська Аравія, зокрема, має намір взяти приклад зі своїх сусідів по Перській затоці, які вже залучають кошти за рахунок продажу бондів. Катар у травні продав облігації на 9 мільярдів доларів, Оман нещодавно привернув таким чином 2,5 мільярда доларів, а до цього емірат Абу-Дабі (ОАЕ) продав облігації на 5 мільярдів доларів.