Президент заявив, що не повністю задоволений процесом легалізації зарплат

Президент Петро Порошенко заявив, що не повністю задоволений процесом легалізації заробітних плат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав на засідання Ради регіонального розвитку.

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"Ми прийняли дуже непросте рішення, коли значним чином скоротили єдиний соціальний внесок, передбачаючи, що ту економію, яку бізнес отримав, недоплачуючи податок державі, в повному обсязі буде виплачено на руки людям. Поки що, в більшості випадків, підвищення заробітної плати не перевищує тієї економії, яку отримали підприємці через скорочення податкового навантаження на заробітну плату. Але процес уже йде, і я впевнений в тому, що ми цю ситуацію можемо дотягнути", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, якими встановила уніфіковану ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) на рівні 22%, тоді як раніше ставка зазначеного податку могла досягати 41%. З початку року ставку податку на доходи фізичних осіб було збільшено на 3 п. п. - до 18%.

За даними Державної фіскальної служби, надходження єдиного соціального внеску у січні-червні становили 73,3 мільярда гривень, або 100,6% від запланованого у бюджеті на поточний рік індикативного показника.