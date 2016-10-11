Полторак повідомив, скільки в 2017 році мають намір витратити на зброю і техніку для армії

На закупівлю озброєння і техніки для української армії 2017 року попередньо передбачається близько 12 мільярдів гривень.

Про це сьогодні в ході міжнародної виставки "Зброя та безпека" повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

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"Попередньо наступного року тільки на закупівлю озброєння і техніки передбачається близько 12 мільярдів гривень", - сказав Полторак.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом держбюджету-2017, бюджет Міноборони наступного року планується збільшити у порівнянні з 2016 роком на 15% - до 64 мільярдів гривень.

Разом з тим, прес-секретар Міноборони Дмитро Гуцуляк на початку жовтня повідомив, що у міністерстві хочуть, щоб фінансування відомства в 2017 році було збільшено до 108 мільярдів гривень.