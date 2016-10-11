Гривня за день зміцнилася до долара на одну копійку

У вівторок, 11 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,77/25,82 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, національна валюта відвоювала позиції, втрачені в першій половині дня, і за день зміцнилася відносно долара США на 1 копійку порівняно з відкриттям торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,5400/28,5930 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4130/0,4140 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8517 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 531 угоду на суму 362,86 мільйона доларів.