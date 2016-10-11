Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,85 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2585,1713 (11 жовтня – 2582,7169)

100 EUR – 2864,1113 (11 жовтня – 2882,3121)

10 RUR – 4,1566 (11 жовтня – 4,1397)

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,77/25,82 гривні/долар.

Таким чином, національна валюта відвоювала позиції, втрачені в першій половині дня, і за день зміцнилася відносно долара США на 1 копійку порівняно відкриттям торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,5400/28,5930 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4130/0,4140 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8517 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 531 угоду на суму 362,86 мільйона доларів.