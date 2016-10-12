Російський ВТБ поскаржився, що українські санкції жорсткіші, ніж європейські: втратив $1,4 мільярда

Російська група ВТБ оцінює загальні втрати від ситуації в Україні у 85,4 мільярда рублів ($1,36 млрд), заявив в інтерв'ю газеті "Комерсант" перший заступник голови ВТБ Юрій Соловйов.

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Соловйов вважає українські санкції більш жорсткими, ніж європейські.

"Загальні втрати групи ВТБ від ситуації в Україні ми оцінюємо в 85,4 млрд руб. Ми, на жаль, продовжуємо перебувати там під тиском. Україна ввела санкції щодо російських банків. Причому ці санкції жорсткіші, ніж європейські. Зараз нам практично заборонено докапіталізувати свої українські банки. В результаті ми фактично змушені розлучитися з українським БМ банком", - розповів Соловйов.

При цьому перший заступник голови висловив сподівання, що доля українських банків групи буде вирішена на горизонті стратегії, яку зараз готують.

"Ми хотіли продати наш банк "ВТБ Україна", і у нас були реальні покупці. Але ми не домовилися з жодним із них. У нас в Україні є капітал у вигляді міжбанківських кредитів, і ми хотіли б повністю його вивести. Але в Україні зараз мало вільного капіталу, і потенційні покупці були зацікавлені в тому, щоб ми частково або повністю залишили міжбанківські кредити, а ми до цього не готові", - заявив він виданню.

Назвати конкретних інтересантів Соловйов відмовився, заявивши при цьому, що це представники українського бізнесу. Переговори тривають, але поки не привели ні до чого конкретного. Проте в тій ситуації, коли групі не вдається продати український банк, існує чіткий план по роботі з активами. Йдеться передусім про тих позичальників, які намагаються не платити.

"Перш за все з тими позичальниками, які намагаються нам не платити, ми будемо реалізовувати застави. Фактично ми закриваємо портфель, виплачуючи гроші нашим вкладникам. У підсумку, можливо, ми вийдемо з юридичної форми саме банківської присутності в країні, але будемо потихеньку далі реалізовувати активи. Цього року баланс українського банку ми вже скоротили на кілька десятків мільйонів доларів. Зараз цей процес прискориться, оскільки підготовчі операції пройшли за цілим рядом кредитів", - повідомив Соловйов.

За словами першого заступника голови ВТБ, поступка кредиту в рамках українського законодавства досить проблематична. Саме тому група працює з банками і позичальниками з метою рефінансування позик. Він також додав, що одним із завдань групи є виведення "ВТБ Україна" на беззбитковість. В рамках цієї задачі ВТБ буде оптимізувати витрати, скорочувати фізичну присутність, кількість відділень.