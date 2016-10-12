Китай знову послабив курс юаня до долара

Народний банк Китаю послабив курс юаня до долара на 0,24%, свідчать дані регулятора.

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У середу Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,7258, що на 160 пунктів вище за фіксинг вівторка, коли курс становив 6,7098, повідомляє Прайм.

Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав зростати. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

У серпні минулого року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара, що сколихнуло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ доклав зусиль для стабілізації юаня.