Мін'юст: бізнесмени отримуватимуть смс-повідомлення за спроби рейдерів змінити дані реєстру

Власники бізнесу отримуватимуть смс-повідомлення та повідомлення на електронну пошту при спробі рейдерів захопити їхнє майно шляхом внесення змін до реєстру, повідомив в інтерв'ю УНІАН заступник міністра юстиції Павло Мороз.

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«Механізм (повідомлення власника бізнесу – УНІАН) буде прописаний у підзаконному акті. Я вважаю, що це буде два способи: смс-повідомлення та електронна пошта. Може бути й офіційна пошта, але це дуже довго», - сказав він.

Також, за словами Мороза, підприємці зможуть подати в електронному вигляді заявку на заборону реєстраційної дії про зміну власника.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції в квітні 2015 року запустило систему електронних онлайн-сервісів, що дозволяє зареєструвати бізнес і отримати необхідну довідку чи виписку через інтернет.

Для отримання документів необхідно створити певний запит на оновленому сайті new.minjust.gov.ua, після чого сплатити послуги за допомогою банківської картки через інтернет.

Детальніше читайте на сайті УНІАН в інтерв'ю «Павло Мороз: Зараз нотаріусу пропонують здійснити незаконну реєстрацію. Кажуть, заплатиш штраф у 340 гривень і можеш працювати далі».