Влада Росії знову погіршила прогноз зростання економіки країни

Мінекономрозвитку РФ погіршило прогноз зростання економіки країни на найближчі три роки: після спаду в 2016 році відновлення буде ще повільнышим. У 2017 році, згідно з базовим сценарієм (ціна нафти $40/бар.), зростання економіки залишиться майже біля нульової риски – всього на 0,2%.

Читайте такожБлизько 80% росіян визнають наявність економічної кризи в країні

Про це пише газета «Ведомости», яка ознайомилася з документом.

У попередній версії Мінекономрозвитку очікувало істотнішого зростання – на 0,6%. Погіршений прогноз і на наступні роки – до 0,9 і 1,2% замість 1,7% і 2,1%.

У проекті Основних напрямів бюджетної політики витрати федерального бюджету знижуються з 18,6% ВВП в 2017 році до 16,1% у 2019 році. Прогноз буде розглянуто на засіданні уряду 13 жовтня.

Прогноз щодо інфляції на всі три роки був скоректований після бюджетної комісії в п'ятницю. Від Мінекономрозвитку зажадали, щоб він відповідав меті Центробанку в 4% в 2017 році. В колишній версії прогнозу Мінекономрозвитку інфляція виходила на цей рівень тільки в 2019 р. (4,1%), а в 2017 р. відомство очікувало 4,9%.

Читайте такожВитрати росіян вже п'ять місяців поспіль складають рекордний мінімум

Прогноз курсу рубля Мінекономрозвитку суттєво послабило, як наполягав на бюджетних нарадах Мінфін, – до 67,5 руб./$, 68,7 руб./$ і 71,1 руб./$ у 2017-2019 роках Передусім воно очікувало міцнішого рубля – 65,5 руб./$, 65 руб./$ і 64,4 руб./$ відповідно. Чистий відтік тепер за прогнозом Мінекономрозвитку буде зростати з $18 млрд цього року до $25 млрд до кінця 2019 року.

У прогнозі погіршена більшість ключових показників. Замість незначного зростання інвестицій в основний капітал на 0,3% Мінекономрозвитку очікує тепер в 2017 році продовження спаду на 0,5%. І повільнішого потім зростання на 1,2 і 2% в 2018-2019 роках проти колишніх 2,2 і 3%. Однією з причин такої слабкої динаміки Мінекономрозвитку називає заморожування накопичувальної частини пенсій заради економії бюджетних коштів.

Середньорічний приріст інвестицій в 2018-2019 роках становитиме 1,6%, пише Мінекономрозвитку, і буде визначатися можливістю нарощувати приватні інвестиції на тлі скорочення державних.

Гіршою буде і динаміка реальних доходів населення – всі три роки зростання буде нижчим за 1% після спаду на 5,6% у 2016 році. Тим не менш Мінекономрозвитку очікує, що населення буде відмовлятися від ощадної моделі поведінки.