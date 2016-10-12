У держбюджеті-2017 достатньо коштів для шкільних підручників - Мінфін

Цієї суми цілком достатньо для задоволення потреби у всій системі освіти. Про це сказав заступник міністра фінансів України Сергій Марченко в ході громадського обговорення проекту державного бюджету на 2017 рік в частині фінансування освіти.

«Я можу сказати про цифри в бюджеті 2017 року: на закупівлю підручників передбачено 400 млн грн. Наскільки я розумію, цих коштів достатньо для того, щоб задовольнити потреби в підручниках у всій системі», - сказав Марченко.

Читайте такожЮНЕСКО: сексизм є у шкільних підручниках - BBCВ той же час у МОН заявляють, що забезпечення шкільними підручниками залишається безкоштовним. Як сказав заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей, проблема нестачі підручників для 4-7 класів виникла, через те що минулого року в держбюджет не закладено відповідні витрати, а потім – в середині цього року - заклали лише 50% коштів, при цьому інші витрати повинні нести місцеві органи влади.

Раніше, 9 вересня, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді закликала керівників місцевої влади повністю забезпечити 4-7 класи шкіл підручниками.