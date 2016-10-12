Депутати хочуть збільшити в 2 рази максимальну виплату за банківськими вкладами

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді підвищити вдвічі граничний рівень відшкодування вкладів фізичним особам - до 400 тисяч гривень.

Відповідний законопроект про внесення змін в Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" зареєстровано на сайті парламенту.

На думку депутатів, таке підвищення гарантованої суми виплат є обґрунтованим і враховує інфляцію, коливання валютного курсу і падіння купівельної спроможності гривні.

Законопроектом пропонується встановити диференційований регулярний внесок для банків у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб залежно від ступеня ризику в діяльності банку, та встановити граничні розміри таких внесків не більше 1,5% від бази нарахування в національній валюті та 2,4% від бази нарахування в іноземній валюті. Тоді як зараз розмір базової річної ставки збору становить 0,5% бази нарахування в національній валюті та 0,8% бази нарахування в іноземній валюті.

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Депутати вважають, що залежність розміру регулярного внеску до Фонду гарантування від ступеня ризику в діяльності банку стимулюватиме банки до більш виваженої та поміркованої моделі розвитку.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 15 фінустанов.

Балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду становить 448 мільярдів гривень, при цьому оціночна вартість цих активів в 4,5 рази нижчий, що обумовлено сталася девальвацією гривні і низькою якістю активів. 80% активів неплатоспроможних банків представлені кредитами, обслуговування яких переважно припиняється з введенням в банк тимчасової адміністрації.

Раніше фонд озвучував плани виручити від продажу активів банків-банкрутів у поточному році 7,5 мільярда гривень.