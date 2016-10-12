НБУ запасається валютою: сьогодні купив у банків майже $31 мільйон
14:34, 12 жовтня 2016Фінанси
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Середньозважений курс аукціону становив 25,8034 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 36 млн дол.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України на валютному аукціоні в середу, 12 жовтня, купив у банків 30,7 млн дол.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,8034 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 36 млн дол.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 13:00 встановилися на рівні 25,78/25,83 грн/дол.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цієї години становив 25,8056 грн/дол., учасники ринку уклали 267 угод на суму 149,17 млн дол.
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