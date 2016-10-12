Фонд гарантування затвердив політику продажу активів банків-банкрутів

Як повідомляється на сайті фонду, в рамках нової політики серед підстав для першочергового продажу активу його висока прогнозна вартість, високий ризик знецінення, значні витрати на супровід і зберігання, висока ліквідність або можливість формування пулів в межах одного банку.

До другої черги продажу відносяться активи з більшою складністю продажу і більш низькою ліквідністю, що вимагають проведення поглибленого аналізу і підготовки для прийняття рішення про продаж.

У третій черзі активи з низькою ймовірністю отримання надходжень, розташовані в зоні АТО або в окупованому Криму, а також активи, щодо яких є обмеження щодо продажу або обороту.

Читайте такожДепутати хочуть збільшити в 2 рази максимальну виплату за банківськими вкладами

Активи, від яких можливі стабільні грошові надходження в період ліквідації банку Фонд гарантування буде виставляти на торги в останню чергу.

Позачергова продаж активів передбачена для безпосереднього продажу юридичним або фізичним особам.

Також нова політика передбачає можливість об'єднання активів в пули при спільному заставі, загальних бенефіціарів, знаходження на балансі однієї юрособи, перебування у заставі Національного банку України, відсутності оригіналів документів, ознаки шахрайства.

Як повідомляв УНІАН, балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду гарантування становить 448 мільярдів гривень, при цьому оціночна вартість цих активів в 4,5 рази нижчий, що обумовлено сталася девальвацією гривні і низькою якістю активів. 80% активів неплатоспроможних банків представлені кредитами, обслуговування яких переважно припиняється з введенням в банк тимчасової адміністрації.