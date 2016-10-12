Нацбанк погодив "Альфа-Груп" купівлю "Укрсоцбанку"

Національний банк України погодив бенефіціарам "Альфа-Груп" - Михайлу Фрідману, Германа Хана, Петру Авену та Олексію Кузьмичову - придбання через компанію ABH Holdings S. A (Люксембург) істотної участі в капіталі "Укрсоцбанку" в результаті покупки 99,91% його акцій у UniCredit S. p.A. (Італія).

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на рішення, схвалене правлінням НБУ 11 жовтня.

"Національний банк України вітає першу за останні роки велику угоду в сфері M&A (злиттів і поглинань) в банківському секторі. Для регулятора головним пріоритетом є докапіталізована і стійка банківська система, тому для нас важливий факт підтвердження акціонерами ABH Holdings SA виконання всіх зобов'язань, які взяли на себе обидва банку після проведення діагностики. Сподіваємося, що поєднання компетенцій двох міжнародних фінансових груп сприятиме розвитку ринку банківських послуг в Україні", - прокоментувала голова НБУ Валерія Гонтарева.

Нацбанк зазначив, що акціонери ABH Holdings S. A, також опосередковано володіють акціями "Альфа-Банку", підтвердили намір виконувати покладені на обидва банку зобов'язання, затверджені в програмах реструктуризації банків за підсумками діагностики банківської системи.

Раніше, 8 вересня, про завершення розгляду справи про концентрацію з участю холдингової компанії ABH Holdings SA, що володіє "Альфа-Банком", у зв'язку з купівлею цим холдингом 100% акцій "Укрсоцбанку" в італійської банківської групи UniCredit, повідомив Антимонопольний комітет України. За підсумками цієї перевірки АМКУ надав дозвіл компанії ABH Holdings SA (Люксембург) на придбання акцій "Укрсоцбанку".

Як повідомляв УНІАН, холдингова компанія ABH Holdings SA в січні цього підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 100% акцій "Укрсоцбанку". Закриття угоди очікується в цьому році.

Холдингова компанія ABH Holdings SA, що володіє дочірнім банком "Альфа-Банк", одним з найбільших банків України за обсягом активів.

UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, "Унікредит Банку" і "Укрсоцбанку". У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.