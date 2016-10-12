Держстат розповів, де в Україні найбільша дефляція

Найбільший рівень інфляції у вересні поточного року порівняно з попереднім місяцем, серпнем, зафіксований в Запорізькій області, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, інфляція в Запорізькій області у вересні склала 3,1%.

За даними Держстату, найменша інфляція у вересні зафіксовано в Черкаській області на рівні 1,1%, Київській області – 1,2%, Волинській області – 1,3%.

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У вересні продукти харчування найбільше подорожчали у Львівській області – на 0,9%, алкогольні напої – в Сумській області (на 3,3%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2016 року порівняно з серпнем становив 1,8%, тоді як попередні три місяці поспіль споживчі ціни знижувалися щодо місяць до місяця.

У річному вираженні, до вересня 2015 року, інфляція у вересні 2016 року сповільнилася до 7,9% після 8,4%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-вересні споживчі ціни в Україні зросли на 6,4%.