Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,80 за долар
Офіційний курс НБУ на 13 жовтня: 100 USD – 2580,7400 гривні; 100 EUR – 2843,9755 гривні; 10 RUR – 4,1233 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2580,7400 (12 жовтня – 2585,1713)
100 EUR – 2843,9755 (12 жовтня – 2864,1113)
10 RUR – 4,1233 (12 жовтня – 4,1566)
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Як повідомляє УНІАН, 12 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,77/25,81 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4140/28,4560 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4100/0,4110 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8074 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 608 угод на суму 517,84 мільйона доларів.