Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,80 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2580,7400 (12 жовтня – 2585,1713)

100 EUR – 2843,9755 (12 жовтня – 2864,1113)

10 RUR – 4,1233 (12 жовтня – 4,1566)

Читайте такожНацбанк погодив "Альфа-Груп" купівлю "Укрсоцбанку"

Як повідомляє УНІАН, 12 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,77/25,81 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4140/28,4560 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4100/0,4110 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8074 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 608 угод на суму 517,84 мільйона доларів.