Львів заощадив завдяки Prozorro майже 7 мільйонів гривень

Проводячи закупівлі через систему Prozorro, структурні підрозділи Львівської міськради заощадили у 2016 році 6,9 мільйона гривень. Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на заяву директора департаменту економічної політики ЛМР Ірини Кулинич.

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"Протягом січня-вересня 2016 року через Prozorro структурні підрозділи ЛМР завершили 389 закупівель на загальну суму 44,9 мільйона гривень. При цьому економія становила 6,9 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 1 серпня, коли закупівлі через Prozorro стали обов’язковими, підрозділи міськради провели закупівлі на суму 28,4 мільйона гривень і заощадили 4,9 мільйона гривень.

Підкреслюється, що найбільше закупівель через Prozorro провела Сихівська райадміністрація (67), а найменше – Шевченківська (одну закупівлю). При цьому саме Шевченківська райадміністрація заощадила найбільше коштів – 19%.