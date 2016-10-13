Фонд гарантування змінив ліквідатора "Авант-Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив ліквідатором "Авант-Банку" Олену Чернявську.

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Як повідомляється на сайті фонду, Чернявська призначена замість Ірини Ларченко, яка обіймала цю посаду з 26 лютого 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в "Авант-Банк" 1 лютого строком на один місяць. 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Авант-Банку".

"Авант-Банк" працює на ринку України з 2009 року. За інформацією НБУ, його ключовим є власником Ігор Завацький через компанію "Стабіл Холдинг".