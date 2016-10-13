Суд підтвердив правомірність дій НБУ щодо "ВіЕйБі Банку"

Київський апеляційний адміністративний суд Києва 11 жовтня підтвердив правомірність дій Національного банку України щодо забезпечення захисту інтересів кредиторів і вкладників "Всеукраїнського акціонерного банку" ("ВіЕйБі Банку").

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Як повідомляється на сайті НБУ, суд залишив без задоволення апеляційну скаргу фізичної особи-клієнта банку, який вимагав визнати протиправною бездіяльність НБУ щодо забезпечення захисту законних інтересів вкладників і кредиторів фінустанови.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в "VAB Банк" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним 21 листопада 2014 року. 19 березня 2015 року НБУ прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "VAB Банку".

"VAB Банк" працює на ринку України з 1992 року і входив до групи великих банків за обсягом активів. Основним власником банку був власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк.