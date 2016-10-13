Британія заплатить ЄС при виході 20 мільярдів євро - ЗМІ

Зобов'язання Британії в рамках єдиного бюджету Євросоюзу, які вона повинна буде виплатити при Brexit, становлять 20 мільярдів євро, повідомляє Прайм з посиланням на Financial Times.

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"Видання оцінило зобов'язання Британії до 2019 року за затвердженими проектами в ЄС і ще не враховувало дефіцит через її вихід з довгострокового бюджету. Виконання зобов'язань по довгостроковому бюджету може стати умовою доступу до єдиного ринку ЄС - а це головне, чого домагатиметься королівство", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що британські євроскептики негативно поставляться до необхідності великих виплат, і це може вплинути на переговори.

Як повідомляв УНІАН, у разі виходу з єдиного ринку і переходу на правила Світової організації торгівлі при торгівлі з континентальною Європою ВВП Британії може опинитися на 9,5 % нижче показника, який був би досягнутий при збереженні членства в ЄС. Таке різке падіння доходів змусить уряд країни скорочувати державні витрати, або підвищувати податки.