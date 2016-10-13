"Ощадбанк" попереджає про підроблені SMS-повідомлення клієнтам від його імені

Державний «Ощадбанк» попереджає про факти відправки підроблених SMS-повідомлень з невідомих номерів нібито від імені банку.

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За інформацією прес-служби банку, клієнтам приходить повідомлення про блокування картки та необхідність зателефонувати до контакт-центру, після чого зловмисники приймають дзвінок і намагаються з'ясувати персональні дані клієнта, включаючи номер картки.

«Співробітники банку ніколи не надсилають SMS-повідомлення, не телефонують клієнту з невідомого номера з метою отримання конфіденційної інформації за допомогою платіжної картки і не просять назвати ці дані телефоном», - наголошується у повідомленні.

Банк нагадує, що користувачі карток не повинні розголошувати конфіденційну інформацію, зокрема, кодове слово, номер картки, термін її дії, PIN-код, CVC/CVV-код.

Також у повідомленні зазначається, що всі SMS-повідомлення банку надходять за єдиним зразком: відправник повідомлення - Oschadbank, а в тексті вказується номер контакт-центру - 0800210800. Номери телефонів, з яких «Ощадбанк» може телефонувати клієнтам: 38 (044) 363-01-33, +38 (044) 364-21-21.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2015 році банк отримав 12,3 млрд грн збитку у зв'язку з формуванням резервів за активами.