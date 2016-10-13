У Гонтаревої підрахували депозити в українських банках

Обсяг депозитів фізичних осіб у платоспроможних банках України у вересні в національній валюті зріс на 1,9% – до 191,8 млрд грн, в іноземній валюті – практично не змінився, залишившись на рівні 8,4 млрд дол. США.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року обсяг гривневих депозитів зріс на 6,7%, валютних – на 1,9%.

Згідно з даними, які було згодом оприлюднено регулятором, обсяг гривневих депозитів юридичних осіб у платоспроможних банках знизився на 0,1% у вересні, але при цьому зріс на 2,8% із початку року – до 207,311 млрд грн. Обсяг валютних депозитів юросіб у платоспроможних банках знизився на 2,9% у вересні, але при цьому зріс на 12,4% із початку року – до 5,111 млрд грн.

Загалом по банківській системі, з урахуванням неплатоспроможних банків, обсяг гривневих депозитів юридичних і фізичних осіб зріс на 0,8% у вересні і на 2,3% із початку року, – до 400,557 млрд грн. Обсяг валютних депозитів обох категорій клієнтів загалом по системі знизився на 1,2% у вересні, але при цьому зріс на 4,3% із початку року – до 13,873 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у серпні, за оперативними даними, порівняно з липнем у національній валюті зменшився на 2,2% – до 397,338 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зріс на 0,9%, до 14,028 млрд дол. Із початку року обсяг гривневих депозитів в українських банках зріс на 1,5%, валютних у доларовому еквіваленті – на 5,46%.