Державний "Укргазбанк" отримав прибуток проти збитку роком раніше
«Укргазбанк» за дев'ять місяців 2016 року отримав 117 млн грн прибутку.
Державний «Укргазбанк» за дев'ять місяців 2016 року отримав 117 млн грн прибутку проти 180,7 млн грн збитку за аналогічний період попереднього року.
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Як повідомила прес-служба банку, показник одержаного прибутку перевищує встановлений бюджетом і затверджений спостережною радою банку плановий показник.
Банк також повідомив, що у третьому кварталі його прибуток становив 25,5 млн грн, а активи станом на 1 жовтня досягли 57,957 млн грн.
Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів в капіталі «Укргазбанку» становить 95%. У 2015 році банк отримав майже 260 млн грн прибутку.