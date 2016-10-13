Гривня йде на вихідні з курсом 25,81 за долар

У четвер, 13 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,78/25,81 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,4321/28,4658 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4074/0,4082 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 25,7908 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 541 угоду на суму 372,92 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2579.0790 (13 жовтня – 2580.7400)

100 EUR – 2846.7874 (13 жовтня – 2843.9755)

10 RUR – 4.0714 (13 жовтня – 4.1233)