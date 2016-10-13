Мінекономрозвитку очікує уповільнення інфляції в Україні в останні місяці року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує на уповільнення інфляційного тренда в Україні в останні місяці поточного року.

Читайте такожУ Мінекономрозвитку очікують інфляцію за підсумками року на рівні 13%

Про це повідомляється в аналітичному матеріалі, оприлюдненому на сайті Мінекономрозвитку.

Міністерство відзначило, що до кінця 2016 року формування цінової динаміки на внутрішньому споживчому ринку буде відбуватися під впливом поступового розширення внутрішнього попиту, насиченості ринку продовольством, що частково компенсує підвищення вартості послуг ЖКГ, зокрема подорожчання гарячої води і опалення, і накопичений девальваційний ефект, сформований на початку осені.

Мінекономрозвитку нагадало, що після трьох місяців дефляційної динаміки, у вересні порівняно з серпнем ціни на споживчому ринку зросли - інфляція становила 1,8%.

За інформацією міністерства, причиною зростання споживчої інфляції у вересні є методологічні особливості розрахунку цін на сезонний одяг та взуття, а також типове подорожчання послуг у сфері освіти.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2016 року порівняно з серпнем становила 1,8%, тоді як попередні три місяці поспіль споживчі ціни знижувалися місяць у місяць.

У річному вираженні, до вересня 2015 року, інфляція у вересні 2016 року сповільнилася до 7,9% після 8,4%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, у січні-вересні, споживчі ціни в Україні зросли на 6,4%.