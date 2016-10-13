Турецька ліра впала до історичного мінімуму

Курс турецької ліри до долара під час торгів 13 жовтня 2016 року впав до історичного мінімуму. На максимумі курс долара до ліри піднявся до позначки 3,1057 ліри, що на 0,615% вище рівня закриття попередніх торгів, передає РБК.

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Вище позначки 3,1 ліри курс долара піднявся вперше в історії валютних торгів. Раніше найгіршим для ліри результатом вважався стрибок котирувань після спроби військового перевороту в липні 2016 року, коли курс долара за кілька днів злетів більш ніж на 7,5%, піднявшись на максимумі до 3,0965 ліри.

Експерти Bloomberg пов'язують нинішнє зниження курсу ліри з публікацією даних про уповільнення зростання ВВП Туреччини та збільшення бюджетного дефіциту країни, а також з очікуваннями підвищення базової ставки Федеральної резервної системи США, що може спричинити відтік капіталів з ринків країн, що розвиваються.