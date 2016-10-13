Банки заборгували НБУ понад 81 мільярд гривень рефінансування

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування у вересні знизився на 290 млн грн, або на 0,4%, – до 81,043 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті НБУ, за цей період обсяг розміщення банками коштів на депозитних сертифікатах НБУ зріс на 2,767 млрд грн, або на 8,5%, – до 35,423 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, з початку року обсяг заборгованості за кредитами рефінансування знизився на 23,4%, обсяг коштів на депозитних сертифікатах також знизився – на 60,6%.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році українські банки повернули НБУ 8,2 млрд грн за виданими кредитами рефінансування.