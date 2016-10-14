Кількість мільярдерів у світі зросла при скороченні їх статків

Про це йдеться у спільному звіті експертів банку UBS та аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC), передає РБК.

При цьому за рік світовий список мільярдерів поповнили 210 нових членів, а 160 вибули з нього.

Сукупні статки мільярдерів за підсумками 2015 року автори дослідження оцінили в $5,1 трлн. За рік показник скоротився на $300 млрд, а капітал середньостатистичного мільярдера знизився з $4 млрд до 3,7 млрд.

Читайте такожBloomberg опублікував ТОП-200 найбагатших людей світу: українців серед них немає (інфографіка)

За даними UBS і PricewaterhouseCoopers, більшість нових мільярдерів (113 з 210) родом з Азії, головним чином з Китаю (80). Загальне число власників мільярдів в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) за підсумками року досягла 520 (плюс 33 людини, або 7%). В Європі їх кількість зросла на 4% (плюс 12 осіб), а в США лише на 1% (плюс п'ять осіб).

У порівнянні з Європою і США в Азії статки не тільки швидше заробляють, але і втрачають, випливає з доповіді. За підсумками 2015 року з «клубу мільярдерів» вибули 80 жителів Азії, тобто рівно стільки ж, скільки жителів США і Європи разом узятих. З 80 колишніх мільярдерів 40 живуть в Китаї, а ще 16 — в Індії.

Аналітики UBS і PwC зазначають, що переважна більшість магнатів Азії (85%) відносяться до першого покоління мільярдерів заробили свої статки самостійно, а не отримали у спадок. У США частка багатих спадкоємців становить 33%, в Європі — 54%.

Читайте такожКитайська провінція визнана другою в світі після Каліфорнії за кількістю мільярдерів

Більше третини всіх власників мільярдів вже досягли віку 70 років. На них, за оцінкою авторів звіту, припадає близько 40% сукупного капіталу глобального списку мільярдерів. Аналітики очікують, що в найближчі 20 років близько 460 нинішніх мільярдерів передадуть своїм спадкоємцям статків на суму $2,1 млрд.

За даними американського Forbes, найбагатшим з мільярдерів світу є співзасновник Microsoft Білл Гейтс. У глобальному рейтингу мільярдерів, який журнал публікує кожну весну, його статки оцінено в $75 млрд (з урахуванням даних біржових торгів та валютних курсів на 12 лютого). При цьому восени в рейтингу, що оновлюється в режимі реального часу, Гейтс поступився перше місце засновнику компанії Zara Амансіо Ортега: на той момент його статки Forbes оцінив в $78 млрд — на $100 млн більше, ніж у Гейтса. За даними на 13 жовтня, статки Гейтса становили $81,5 млрд, Ортеги — $76,6 млрд, випливає з даних журналу.