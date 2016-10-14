На українських митницях немає жодного справного сканера, їх били самі митники - Гройсман

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, зазначивши, що їх «били» самі митники.

«У нас жодного сканера (рентгенівський пристрій, що дозволяє проводити огляд предметів, не виймаючи їх із транспортного засобу, тари чи упаковки, - УНІАН) немає на митниці. Всі – механічно пошкоджені. Тобто, самі митники брали їх, били, щоб не видно було, які товари переміщуються в контейнерах, автомобілях… Тому наше завдання сьогодні – технічно «переозброїти» їх, модернізувати. Спільно ми будемо це робити з нашими американськими партнерами. Думаю, за рік зможемо навести лад. Але тут дві частини роботи. По-перше, локальні антикризові речі, які потрібно робити управлінськими наказами. По-друге, є інші завдання – системні, стратегічні зміни», - наголосив Гройсман.

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Також він зазначив, що сьогодні контрабандистам і схемникам «не так просто жити, як жилось раніше».

«Ми зараз запустили «митну сотню», заснували «єдине вікно», запровадили зовсім інше тарифоутворення для розмитнення. Зараз вже є результат. Якщо в травні-липні схемники сиділи і чекали – чи «попустить» Гройсман, чи не «попустить», потім зрозуміли – не «попустить». Зовсім не везти товар їм не вигідно: краще везти в білу, ніж притримувати далі. Тому в серпні ми отримали при плані 19 мільярдів гривень – 21 мільярд 300 мільйонів. В вересні – теж перевиконання. Це все дає результати», - зазначив прем’єр.