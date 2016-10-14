Гройсман назвав ПФ "дірою" розміром у 150 мільярдів і "викликом" для пенсіонерів

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив премєр-міністр України Володимир Гройсман.

"Це діра майже у 150 млрд. І це величезний виклик для всієї держави. Для тих, хто вже зараз пенсіонери – це виклик де-факто. Бо третина людей в країні сидять на мінімальній пенсії. Це – знущання. Таку систему треба перебудовувати", - наголосив Гройсман.

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Він наголошує, що є й інші проблеми, "які не вирішувались десятиріччями".

"В Україні два з половиною мільйони громадян, які не роблять внески до Пенсійного фонду. Але коли вони виходять на пенсію, вони йдуть до ПФ за пенсією, як по свячену воду. Чи це справедливо стосовно десятків мільйонів інших громадян? Ні, не справедливо. Тут треба теж знайти рішення…", - розповів Гройсман.