Країни БРІКС закликали Європу поступитися в раді МВФ двома місцями Африці

Лідери БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) закликали європейські країни поступитися два місця у виконавчій раді Міжнародного валютного фонду в користь менш розвинених країн, в тому числі африканських.

Як повідомляє російське інформагентство РИА Новости, про це йдеться в декларації, прийнятій на восьмому саміті об'єднання в індійському штаті Гоа.

Читайте такожРецесія в економіках Росії та Бразилії поставила хрест на БРІКС - Financial Times

"Ми закликаємо розвинені європейські економіки виконати їхні зобов'язання поступитися двома місцями у виконавчій раді МВФ. Реформа МВФ має посилити голос і представленість найбідніших членів МВФ, в тому числі африканських країн, розташованих південніше Сахари", - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в індійському штаті Гоа офіційно відкрився восьмий саміт БРІКС. Очікувалося, що в рамках саміту буде підписано великий пакет документів. Крім того, планувалося, що лідери БРІКС зустрінуться з представниками країн регіонального об'єднання BIMSTEC (повна назва - "Ініціатива Бенгальської затоки для многосекторного технічного та економічного співробітництва"). Крім Індії в це об'єднання входять: Бангладеш, Бутан, М'янма, Непал, Шрі-Ланка, Таїланд.