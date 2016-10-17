Нацбанк планує мінімізувати свою присутність на валютному ринку

Про це заявив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко в ході брифінгу, представляючи розроблену регулятором стратегію валютних інтервенцій.

«У найближчому майбутньому ми все-таки намагатимемося збільшити ліквідність ринку, прибрати обмеження, зробити ринок більш ефективним і мінімізувати нашу присутність на ринку. Сьогодні ми часто змушені виходити на ринок і організовувати аукціони, але в майбутньому ми бачимо нашу присутність на ринку лише у певних ситуаціях – при надмірній ліквідності та якихось шоках», - сказав Пономаренко.

Читайте такожГривня йде на вихідні з курсом 25,81 за долар

Серед чинників, що визначають потреби в інтервенціях, представник НБУ назвав рівень міжнародних резервів та ліквідність валютного ринку.

За словами Пономаренка, на сьогодні валютний ринок є не дуже ліквідним – зі щоденним обсягом близько 250-350 млн дол., у зв'язку з чим він залишається дуже чутливим до зовнішніх потрясінь і потребує участі регулятора.