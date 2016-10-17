Нацбанк планує мінімізувати свою присутність на валютному ринку
Національний банк України планує мінімізувати присутність на валютному ринку по мірі досягнення цільового рівня міжнародних резервів.
Про це заявив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко в ході брифінгу, представляючи розроблену регулятором стратегію валютних інтервенцій.
«У найближчому майбутньому ми все-таки намагатимемося збільшити ліквідність ринку, прибрати обмеження, зробити ринок більш ефективним і мінімізувати нашу присутність на ринку. Сьогодні ми часто змушені виходити на ринок і організовувати аукціони, але в майбутньому ми бачимо нашу присутність на ринку лише у певних ситуаціях – при надмірній ліквідності та якихось шоках», - сказав Пономаренко.
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Серед чинників, що визначають потреби в інтервенціях, представник НБУ назвав рівень міжнародних резервів та ліквідність валютного ринку.
За словами Пономаренка, на сьогодні валютний ринок є не дуже ліквідним – зі щоденним обсягом близько 250-350 млн дол., у зв'язку з чим він залишається дуже чутливим до зовнішніх потрясінь і потребує участі регулятора.