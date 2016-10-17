Рада має намір цього тижня розглянути проект держбюджету на 2017 рік - Парубій

Верховна Рада України має намір цього тижня розглянути у першому читанні проект державного бюджету на 2017 рік, повідомив голова парламенту Андрій Парубій в Twitter.

"На цьому тижні ми негайно розглянемо бюджет. Відповідно до регламенту Верховна Рада повинна зробити це до 20 жовтня", - написав Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 вересня прийняла до розгляду підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП, доходами - 706,269 мільярда гривень, видатками – 775,265 мільярда гривень.

Кабінет міністрів затвердив проект держбюджету 15 вересня на позачерговому засіданні. В ході презентації прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку.

У червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП в 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 гривні за долар.