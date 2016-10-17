У вересні ПриватБанк виплатив більше 1 мільярда гривень у рахунок погашення кредитів рефінансування НБУ

У вересні 2016 року ПриватБанк перерахував Національному банку України 1 мільярд 045 мільйонів гривень у рахунок погашення коштів, отриманих як рефінансування в період політичної та економічної нестабільності 2014–2015 рр. Зокрема, банком у вересні погашено 650 мільйонів гривень основної суми кредиту та 395 мільйонів гривень процентів.

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Як повідомила прес-служба ПриватБанку, банк погашає рефінансування швидшими темпами, ніж установлено узгодженим із НБУ графіком. З початку 2016 року банком погашено 5 756 975 639 грн основної суми кредиту та 4 388 509 571 грн процентів.

За словами керівника казначейства ПриватБанку Людмили Шмальченко, банк активно повертає кредити рефінансування з урахуванням позитивної динаміки депозитного портфеля та стабілізації ситуації на фінансовому ринку.