Нацбанк затвердив стратегію валютних інтервенцій до 2020 року

Правління Національного банку України затвердило "Стратегію валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки", повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, стратегія визначає політику присутності центрального банку на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення гривні.

В рамках стратегії Нацбанк може використовувати валютні інтервенції для згладжування функціонування валютного ринку, накопичення міжнародних резервів, підтримання трансмісії ключової процентної ставки як основного інструменту грошово-кредитної політики.

Як зазначив у ході презентації стратегії директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко, інтервенції регулятора виконують допоміжну роль для основного інструменту монетарної політики - процентної ставки, і при їх проведенні Нацбанк не впливає на фундаментальні тенденції ринку, лише згладжуючи тимчасові ефекти.

Посилаючись на стратегію, Пономаренко пояснив, що інтервенції можуть проводитися у чотирьох формах: валютний аукціон, інтервенції за єдиним курсом, запит кращого курсу і адресна інтервенція.

Також представник НБУ зазначив, що в подальшому по мірі досягнення цільового рівня міжнародних резервів регулятор планує мінімізувати свою присутність на валютному ринку.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ констатував девальвацію гривні до долара в серпні за офіційним курсом на 2,6% після п'яти місяців зміцнення. У вересні, незважаючи на зміцнення з другої декади, гривня девальвувала ще на 1%. В результаті показник девальвації гривні до долара США за офіційним курсом з початку року, в січні-вересні зріс до 7,9%.

Сьогодні, 17 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,78/25,80 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.