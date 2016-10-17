У НБУ заявили, що можуть продовжити лібералізацію валютного ринку

Національний банк України при сприятливій ситуації на валютному ринку для його подальшої лібералізації насамперед розгляне можливість пом'якшення обов'язкового продажу валюти, граничного терміну повернення виручки і обмеження купівлі валюти банками, повідомив сьогодні журналістам директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.

Представник НБУ нагадав, що тактика регулятора щодо лібералізації валютного ринку не прив'язана до конкретних дат, а до певних умов на ринку.

"Сказати конкретні дати на сьогодні я не зможу. Основні параметри, на які ми дивимося, це відсоток обов'язкового продажу, граничний термін повернення валютної виручки, 0,1% за операціями банків", - сказав Пономаренко.

За його словами, коли на ринку створюються умови для пом'якшення обмежень, регулятор в першу чергу розглядає можливість лібералізації цих норм.

У той же час, як зазначив Пономаренко, в даний час на валютному ринку, крім обов'язкової, є і добровільний продаж валюти, і часто всі 100% валюти, що заходить в країну, продаються на міжбанку.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

На даний час продовжує діяти низка обмежень, включно з вимогою щодо обов'язкового продажу 65% надходжень валютної виручки і 120-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, а також обмеження на купівлю безготівкової валюти та банківських металів за гривні за власними операціями банків до 0,1% регулятивного капіталу в день.

Сьогодні, 17 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,78/25,80 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.