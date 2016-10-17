Місія МВФ може почати роботу в Україні 26 жовтня – Мінфін

Місія ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду має намір повернутися в Україну в рамках чергового перегляду програми реформ, затвердженої в березні минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів, місія почне роботу 26 жовтня.

"З 26 жовтня (очікуємо приїзду – УНІАН)", - повідомили в Мінфіні.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. Рада директорів Фонду 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 мільярд доларів. Два попередніх траншу Україна отримала в 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування склав 7,62 мільярда доларів.

Читайте такожМВФ позитивно оцінює макроекономічну ситуацію в Україні

До кінця року Україна очікує ще одного перегляду програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 мільярда доларів. У разі, якщо таке рішення буде прийнято, але стане першим подібним рішенням в історії відносин України з Фондом. Раніше всі програми співпраці завершувалися на отримання нашою країною 2-3 траншей.

Разом з тим, для отримання коштів Україна повинна буде представити модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже в 2017 році, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств та спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. Також МВФ оцінить проект держбюджету на 2017 рік.