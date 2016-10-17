Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України склав майже $1,5 мільярда

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-серпні 2016 року склало 1,465 мільярда доларів проти 548,5 мільйона доларів профіциту за аналогічний період минулого року.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України в січні-серпні 2016 року до січня-серпня 2015 року знизився на 9% – до 22,719 мільярда доларів, імпорт – на 0,9%, до 24,184 мільярда доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,94 (у січні-серпні 2015 року – 1,02). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводились з партнерами із 219 країн світу.

Читайте такожПлатіжний баланс України за вісім місяців зведено в "плюс" $533 мільйонів

Згідно з наведеними даними, обсяг експорту товарів у країни ЄС у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 4,4% – до 8,601 мільярда доларів і склав 37,9% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період виріс на 6,6% – до 10,617 мільярда доларів і становив 43,9% в загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 30% – до 2,226 мільярда доларів, імпорту з РФ – на 36,8%, до 3,102 мільярда доларів.

У Держстаті нагадали, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-липні 2016 року склав 947,4 мільйона доларів проти 485,4 мільйона доларів профіциту за аналогічний період минулого року.