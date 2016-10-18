НБУ проти прийняття законопроекту щодо обмеження його незалежності

Національний банк України вважає неприпустимим ухвалення законопроекту "Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо забезпечення прозорості діяльності Національного банку України та підвищення його відповідальності перед суспільством", запропонованого рядом народних депутатів.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, зазначений законопроект є спробою згорнути процес реформування фінансового сектору в Україні і зашкодити виконанню НБУ цілей щодо зниження інфляції.

"Законопроектом №5257, внесеним народними депутатами, передбачається позбавлення НБУ інституційної, політичної та фінансової незалежності. Це повністю змінює ідеологію закону про незалежність центробанку і розподілу компетенцій його органів, розроблених відповідно до рекомендацій місії МВФ і закладених останніми змінами 2015 року", - йдеться в повідомленні.

На думку регулятора, пропозиції парламентарів щодо зміни мандата і цілей Національного банку є чистим проявом популізму.

Зокрема, НБУ зазначає, що законопроектом пропонується встановити метою для НБУ досягнення і підтримання валютно-курсової стабільності, а це, за словами регулятора, незрівнянно з економічною реальністю і одночасним підтриманням цінової стабільності.

"Штучний контроль обмінного курсу гривні призведе до накопичення макроекономічних дисбалансів, які, зрештою, спричинять за собою різке зростання інфляції і погіршення добробуту населення. В такому разі центральний банк не зможе впливати на купівельну спроможність населення як похідну від рівня інфляції, а, отже, і на добробут українців", - підкреслив регулятор.

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НБУ нагадав, що Україна вже має вкрай негативний досвід підтримки валютно-курсової стабільності, яке відбувалося за рахунок накопичення боргів держави в іноземній валюті та витрачання золотовалютних резервів. Така політика в попередні роки була однією з головних причин глибокої економічної кризи, в якій опинилася Україна. Національний банк не виключає, що повернення до підтримки валютно-курсової стабільності може стати причиною нової фінансової та економічної кризи.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2015 року Верховна Рада України прийняла президентський законопроект "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо побудови інституційної спроможності Національного банку України", необхідний для отримання Україною другого траншу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом.

Закон передбачає посилення фіскальної незалежності НБУ, підвищення ролі Ради Нацбанку в діяльності регулятора, зміна функцій правління і скорочення його складу, а також визначає особливості взаємодії НБУ з іншими органами влади та страхування професійної відповідальності працівників регулятора.