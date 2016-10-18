Дефіцит Пенсійного фонду склав 156 мільярдів при загальному бюджеті 285
Також пропонується продовжити понижуючий коефіцієнт виплати пенсії для працюючих пенсіонерів на рівні 85%.
Дотація з державного бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду в 2017 році заплановано на рівні 156 мільярдів гривень при загальному бюджеті фонду 285 мільярдів гривень.
Про це під час зустрічі з представниками американської торгової палати в Україні повідомив перший заступник голови правління Пенсійного фонду Микола Шамбір.
"Дотація з держбюджету закладено у розмірі 156 мільярдів гривень. На сьогоднішній день (дотація 2016 року - УНІАН) – це 40,3 мільярда гривень. Загальний бюджет фонду заплановано у розмірі 285 мільярдів гривень", - сказав Шамбір.
Читайте такожМВФ не вимагає зараз підвищення пенсійного віку в Україні - віце-прем'єр Розенко
Він зазначив, що такі цифри закладені у законопроект про держбюджет на 2017 рік, який Верховна Рада планує розглянути на поточному пленарному тижні - з 18 до 21 жовтня.
Також Шамбір зазначив, що в законопроектах, поданих з бюджетом, внесена норма про продовження понижуючого коефіцієнта виплати пенсії для працюючих пенсіонерів на рівні 85%.