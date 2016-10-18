З початку 2016 року ПриватБанк поповнив Фонд гарантування вкладів більше ніж на мільярд

За 9 місяців 2016 року ПриватБанк перерахував до Фонду гарантування вкладів фізосіб понад 1 мільярд гривень, підтвердивши статус найбільшого донора фонду.

Як повідомила прес-служба банку, порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг фінансування ФГВФО з боку ПриватБанку збільшився на 22% (з 846 760 455 гривень за 9 місяців 2015 року до 1 032 865 386 гривень на 1 жовтня 2016 року).

"З моменту заснування Фонду гарантування вкладів ми перераховуємо в нього найбільші внески, фактично виступаючи гарантом надійності заощаджень для клієнтів всіх українських банків", – зазначає перший заступник голови правління ПриватБанку Олег Гороховський.

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Нагадаємо, за підсумками 2015 року ПриватБанк став найбільшим донором ФГВФО за всю його історію, перерахувавши понад 1,1 мільярда гривень. Як повідомляє прес-служба банку, розмір внеску кожного банку визначається обсягом вкладів населення, а в нинішньому році ПриватБанк залишається лідером довіри вкладників.

За останні п’ять років внесок банку в збільшення коштів фонду зріс утричі – з 301,29 мільйона гривень в 2011 році до 1,047 мільярда гривень за підсумками 9 місяців 2016 року ПриватБанк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 1999 року.