Порошенко виділив ще 7 мільярдів на оборону, безпеку і зарплати чиновників

Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою закон про внесення змін у Державний бюджет на 2016 рік і додаткове виділення 7,1 мільярда гривень на фінансування питань безпеки і оборони, зарплат чиновників, а також на підтримку вугільних шахт і інвестпроектів Фонду регіонального розвитку.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, документ повернутий до парламенту за підписом президента.

"18 жовтня (закон - УНІАН) повернуто з підписом президента", - зазначається на сайті парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін у Державний бюджет на 2016 рік і схвалила додаткове виділення 7,1 мільярда гривень на фінансування питань безпеки і оборони, зарплат чиновників, а також на підтримку вугільних шахт і інвестпроектів Фонду регіонального розвитку за рахунок економії коштів з обслуговування кредитів і невикористаних ресурсів бюджетів непідконтрольних територій.

За ухвалення законопроекту №5217 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" за основу і в цілому проголосували 265 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Законопроект був розроблений в уряді і запропонована розпис засобів передбачає, що кошти будуть направлені на потреби Міноборони в розмірі 800 мільйонів гривень, Національної поліції в розмірі 2 мільярдів гривень, Держприкордонслужбі - 963,5 мільйона гривень, Держслужбу з надзвичайних ситуацій - 50 мільйонів гривень, Головного управління розвідки Міноборони - 175 мільйонів гривень, СБУ - 128,5 мільйона гривень, Управлінню держохорони - 51 мільйон гривень, Госспецтрансслужбе - 5,4 мільйона гривень.

Збільшено видатки на оплату праці держслужбовців, включаючи співробітників адміністрацій всіх рівнів та співробітників дипломатичних установ, на 1,5 мільярда гривень. Крім того, крім інших витратних статей, на 950 мільйонів гривень пропонується збільшити фінансування інвестиційних програм по лінії Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.