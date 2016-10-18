Британія вибула з п'ятірки інвестиційно привабливих країн

Великобританія втратила місце в п'ятірці країн з найбільшою інвестиційною привабливістю, за версією консалтингової компанії Ernst & Young після рішення про вихід з ЄС, повідомляє ZN.ua.

"Як повідомляється в доповіді EY під назвою Global Capital Confidence Barometer, лідерами рейтингу залишаються США, Китай, Німеччина, Канада, Франція та Японія, тоді як Великобританія опустилася на сьоме місце", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потенційних інвесторів, у першу чергу з країн Євросоюзу, лякає невизначеність, пов'язана з виходом Великобританії з ЄС (Brexit), а також інші геополітичні зміни, в тому числі майбутні вибори в США.

За підсумками попереднього дослідження компанії, яке проводилося у квітні, Великобританія займала друге місце в світі.

"Brexit - яскравий приклад геополітичних змін, які ускладнюють міжнародні інвестиції", - заявив заступник віце-президента EY Стів Крускос.

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За його словами, в перспективі Британія повинна повернутися в п'ятірку найбільш інвестиційно-привабливих країн, однак короткочасний період невпевненості дає інвесторам час для роздумів.

"Разом з тим EY робить висновок, що масштабні зміни в світі, включаючи розвиток технологій, розмивання меж між галузями економіки, динаміку робочої сили і геополітичну невизначеність, підштовхують компанії до злиття і поглинань. В рамках опитування представники 57% компаній, що близько до рекордно високого рівня, заявили про намір активізувати зусилля на ринку M&A в найближчі 12 місяців", - підкреслює видання.

Рейтинг Ernst & Young складений на основі опитування 1700 керівників компаній у 45 країнах світу в серпні-вересні цього року.