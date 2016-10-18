Підвищення пенсійного віку в Україні найближчим часом неможливо - Кабмін

Кабінет міністрів України вважає неможливим підвищення пенсійного віку найближчим часом і закликає не поширювати міфів про те, що така норма міститься у Меморандумі співпраці України з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці уряду в Twitter.

"Навколо співпраці уряду і МВФ поширюється багато міфів і легенд, - йдеться в повідомленні. - У домовленостях з МВФ йдеться про пенсійну реформу, а не про підвищення пенсійного віку. Уряд дуже чітко сформулював позицію: сьогодні таке підвищення неможливе".

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Як повідомляв УНІАН, Україна знаходиться у програмі реформ, узгодженої з МВФ та затвердженої в березні 2015 року. Одним із структурних маяків цієї програми є розробка і запровадження параметричної пенсійної реформи, що передбачає, насамперед, скорочення дефіциту Пенсійного фонду шляхом низки заходів, в тому числі перегляду розміру пенсій, віку виходу на пенсію, скорочення пільгових пенсій і підвищення пенсійного віку, але в довгостроковій перспективі. При цьому в МВФ не наполягають лише на віковому вирішенні проблем пенсійної системи.

У зв'язку з цим раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначав, що уряд не має наміру піднімати питання про підвищення пенсійного віку для українців, доки тривалість життя не буде збільшено на 7-10 років.

У свою чергу міністр фінансів України Олександр Данилюк підкреслював, що в рамках співпраці з МВФ Україна повинна до кінця року визначитися з моделлю реформи пенсійної системи, при цьому про обов'язкове підвищення пенсійного віку вже до кінця поточного року не йдеться.