Україна заборонила діяльність низки російських платіжних систем

Україна в пакет санкцій проти Російської Федерації заборонила діяльність російських платіжних систем на території України.

Відповідний указ, підписаний 17 жовтня президентом Петром Порошенком, про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опублікований на сайті президента.

Зокрема, указом вводиться заборона на здійснення діяльності в Україні платіжних систем "Золота Корона", "Колібрі" (раніше – "Бліц"), "Міжнародні грошові перекази Лідер", "Юністрім", Anelik та Blizko.

Всього згідно з документом санкції торкнуться 271 російської компанії та 682 фізичних осіб.

Як повідомлялося, 16 вересня РНБО ввів додаткові санкції проти осіб, причетних до російської агресії проти України, а також до протиправних дій проти українського народу.

За даними РНБО, тоді в торішній санкційний список були додатково включені 335 фізичних та 167 юридичних осіб.

Також були продовжені санкції стосовно всіх фізичних (виключаючи померлих) і юридичних осіб, введені з 16 вересня 2015 року.

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Додатково президент України доручив підготувати окреме рішення про обмежувальні заходи (санкції) щодо осіб, причетних до проведення так званих "виборів у Державну думу РФ" на території окупованого Криму. Це стосується як депутатів, так і членів виборчих комісій", зазначили в РНБО.

Також рішенням РНБО від 16 вересня доручено Кабінету міністрів України разом з СБУ за участю Національного банку та Генпрокуратури забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності цих санкцій.

У свою чергу Міністерство закордонних справ України повинно проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про введення санкцій і поставити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів до відповідним особам.