ПФ планує перейти на електронний документообіг до кінця року

Про це під час зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні повідомив перший заступник голови правління Пенсійного фонду Микола Шамбір.

"Сьогодні банки отримують зарахування пенсій у вигляді паперових списків та на електронному носії. Ми плануємо повністю перейти на електронний документообіг. І я думаю, що при запуску централізованої системи призначення і виплати пенсій – УНІАН) це перше питання, яке буде вирішене", – сказав Шамбір.

Він зазначив, що Пенсійний фонд планує впровадити цю централізовану систему в промислову експлуатацію до кінця поточного року. У той же час, за словами Шамбіра, повноцінний запуск системи по всій країні може зайняти більше часу.

"В крайньому разі ми зможемо запустити в окремих областях і далі протягом наступного року закрити це питання", – додав заступник голови.

Також Шамбір зазначив, що вже сьогодні система Пенсійного фонду, яка розділена з регіональним відділенням, дозволяє проводити звірку та отримувати дані по всім пенсіонерам і застрахованим особам в Україні.

"У нас бюджет фонду – 256 мільярдів гривень (у 2016 році – УНІАН). Всі ці 256 мільярдів гриивень ми можемо розкласти по кожній людині. Всю цю інформацію можна зібрати по ієрархічній системі і все можна проконтролювати", – сказав він.

У той же час чиновник зазначив, що, хоча всі дані внесені в електронні бази даних, копій документів там немає, і тільки після переведення в електронний вигляд всього масиву документів можна буде добитися повної автоматизації всіх процесів.

Також Шамбір повідомив, що проводиться Міністерством фінансів верифікація баз даних Пенсійного фонду допомагає зіставляти відомості з різних джерел, знаходити і виправляти безліч помилок, які є в базах даних.

"Зіставлення баз даних повинно відбуватися на постійній основі, щоб виявляти можливі зловживання, які відбуваються в даній сфері. Також ми вже зараз бачимо, що є дуже багато розбіжностей в інформації, інформація дуже недосконала, проводиться величезна технічна робота щодо усунення цих неточностей", – зазначив Шамбір.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 вересня затвердив стратегію модернізації Пенсійного фонду, що передбачає электронизацию операційних процесів, введення принципу екстериторіальності і скорочення штату.

Зокрема, передбачається створення єдиної автоматизованої системи управління і контролю за фінансами фонду з відповідної аналітичної складової, що дозволить проводити моніторинг ефективності використання коштів фонду, а також розширюються можливості використання персоніфікованих даних про сплату внесків у Пенсійний фонд. Ці дані будуть використовуватися в тому числі для виявлення ознак тіньової зайнятості та збільшення таким чином надходжень в Пенсійний фонд.

Державна аудиторська служба початку перевірки 18 відділень Пенсійного фонду України в 15 регіонах країни на основі результатів верифікації пенсійних платежів, проведеної Міністерством фінансів України.

У відомстві зазначили, що на середину жовтня оброблені вже понад 20,5 тисячі записів по виплаті пенсій, перевірена інформація по 1925 людям. Із загального числа перевірених осіб аудитори підтвердили 5 випадків порушень при виплаті пенсій. Крім того, органи Пенсійного фонду самостійно опрацювали інформацію, надану Мінфіном, за результатами чого своєчасно припинили виплати пенсій 988 людям за фактом смерті, а також частково повернули пенсії, виплачені понад норми 14 пенсіонерам.