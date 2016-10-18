У ПФ назвали можливі терміни запуску в Україні накопичувальної пенсійної системи

Запуск другого, накопичувального, рівня пенсійної системи в Україні можливий протягом двох-трьох років за умови стабільного економічного зростання.

Про це під час зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні повідомив перший заступник голови правління Пенсійного фонду Микола Шамбір.

"За вдалого розвитку економіки, я вважаю, що це можна запустити за два-три роки. При тому, що ми будемо бачити перспективу розвитку економіки", - сказав Шамбір.

Він зазначив, що розвиток накопичувальної пенсійної системи та недержавних пенсійних фондів в Україні можливо тільки якщо законодавчо зробити накопичувальний рівень обов'язковим для громадян.

Відповідаючи на питання про те, чи достатньо захищені права вкладників у недержавні пенсійні фонди, Шамбір зазначив, що чинне законодавство може впоратися з цією проблемою.

"Контроль у даній сфері здійснюється Нацкомісією (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг – УНІАН). Щодо законодавства: я спілкувався з експертами, і вони бачать, що воно має високий рівень захисту", - пояснив Шамбір.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів навесні 2015 року зареєстрував у Верховній Раді проект закону про запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Міністр соціальної політики Павло Розенко заявляв тоді, що кошти накопичувального пенсійного фонду, який буде створений в рамках пенсійної реформи приблизно до 2017 року, будуть жорстко контролюватися державою і вкладатися в надійніші активи, що дозволить запустити фондовий ринок та надати імпульс розвитку економіки в цілому.

У той же час, експерти після обговорення законопроекту запропонували прибрати з нього норму про державний накопичувальному пенсійному фонді. На їхню думку, виходячи з іноземного досвіду, функцію управління накопиченнями громадян краще виконують приватні фонди.

Однак законопроект так і не був прийнятий, а навесні 2016 року до парламенту внесли новий законопроект №4608 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій". Документ пропонує запровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему не з 1 січня, а з 1 липня 2017 року.

Як зазначається у пояснювальній записці, з 1 липня 2017 року запроваджується сплата страхових внесків до другого рівня пенсійної системи застрахованими особами, які до цієї дати не досягли пенсійного віку. Розмір страхового внеску в перший рік складе 2% і щорічно буде збільшуватися на один відсоток до досягнення 2020 року 5%.